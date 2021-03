EuGH-Urteil Wie wird die Feuerwehr-Bereitschaft in Mitteldeutschland bezahlt?

Genau wie in Krankenhäusern sind auch in Feuerwehrwachen 24-Stunden-Dienste Alltag. Darüber hinaus muss aber auch ein Teil der Feuerwehrleute zu Hause erreichbar sein, um jederzeit in den Einsatz fahren zu können. Der Europäische Gerichtshof urteilte nun: Diese Zeit muss unter Umständen voll bezahlt werden. Wie ist das im Moment in Mitteldeutschland geregelt?