Jahresbericht des Wehrbeauftragten Einsatzbereitschaft der Bundeswehr "dramatisch" schlecht

Der Zustand der Bundeswehr ist nach Ansicht des Wehrbeauftragten des Bundestags, Hans-Peter Bartels, weiterhin sehr schlecht. Lücken bei Personal und Material seien trotz erheblicher Reformanstrengungen teilweise noch größer geworden, heißt es im aktuellen Jahresbericht, den Bartels am Dienstag vorgestellt hat.

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels. Bildrechte: dpa

Die Einsatzbereitschaft der Waffensysteme sei "dramatisch niedrig", die enorme personelle Unterbesetzung habe sich verstärkt, analysiert Bartels. Viele Soldaten seien überlastet und frustriert. Die eingeleiteten Trendwenden müssten "deutlich mehr Fahrt aufnehmen". Zur Überlastung trage bei, dass etwa 21.000 Dienstposten bei Offizieren und Unteroffizieren unbesetzt seien.



Bartels schlägt in seinem Bericht "Fast-Track-Projekte" vor, um den Alltagsdienst von Soldaten zu verbessern, etwa durch die schnelle Beschaffung von Stiefeln, Funkgeräten oder Nachtsichtbrillen. Auch brauche die Bundeswehr mehr Geld. Im Haushaltsplan stehe bisher noch nichts "substanziell Zusätzliches". Bartels beklagte zudem ein Übermaß an Zentralisierung und Bürokratisierung in der Truppe. Dadurch schwinde persönliche Verantwortung.