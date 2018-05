Bundesinnenminister Horst Seehofer Bildrechte: IMAGO

In einer von den Grünen beantragten Sondersitzung will sich kommende Woche der Innenausschuss des Bundestages mit dem Thema befassen. Bundesinnenminister Horst Seehofer soll dort Rechenschaft über die Unregelmäßigkeiten beim Bundesamt ablegen. Unter anderem will die Opposition wissen, ob der CSU-Chef wirklich erst am 19. April von der Affäre erfahren hat. Seehofer selbst verspricht Aufklärung und schließt "auch personelle Konsequenzen" nicht aus.