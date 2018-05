Die Ausgaben für die Renten haben sich seit 1992 mehr als verdoppelt. Der Anteil der Rentensumme am BIP ist fast gleich geblieben.

Kosten der Rente Rentenausgaben gemessen am BIP nahezu konstant

Deutschland hat im vergangenen Jahr rund 355 Milliarden Euro für Renten ausgegeben, doppelt so viel wie noch 1992. Der Anteil der Rentenausgaben am Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich in dieser Zeit aber nur von zehn auf elf Prozent.