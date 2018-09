Allerdings sind die Lohnunterschiede mit durchschnittlich rund 15 Prozent zum Westen noch immer groß und die wirtschaftliche Annäherung des Ostens ist ins Stocken gekommen. "Wir haben im Osten weniger Fachkräfte wegen der schlechteren demografischen Entwicklung. Wir werden also in den nächsten Jahren weniger Entwicklung haben."

Die wirtschaftliche Lage sei aber nicht ausschlaggebend für die miese Stimmung bei vielen Ostdeutschen, glaubt Christian Hirte. Da habe sich an vielen Stellen Unmut angestaut, und das müsse die Politik ernst nehmen: "Etwa wenn es darum geht, wie sie sich repräsentiert fühlen. Da sind wir in der Politik in der Verantwortung, dass es besser wird. Es gab schon 1992 den Beschluss des Bundestages, etwa bei Behörden künftige Ansiedlungen vorrangig in den Neuen Bundesländern zu machen. Das müssen wir wirklich ernst nehmen und ich werde da auch meine Kollegen im Kabinett nerven."