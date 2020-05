In anderen Lebensräumen ist die Lage laut dem Bericht besser. So hätten sich Buchenwälder erholt, erklärte Umweltministerin Schulze. In Wäldern und Siedlungen gebe es wieder mehr Vögel, und auch die Renaturierung von Flüssen und Auen trage zur Erholung der Natur bei. Bei den Arten sei bei 25 Prozent der Zustand gut, etwa bei Kegelrobben in der Nordsee und bei Steinböcken in den Alpen.