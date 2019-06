Dem Urteil zufolge sind diese Angaben auf ärztlichen Webseiten auch nach der Neufassung des Paragrafen 219a zum Werbeverbot nicht zulässig. Die Ärztinnen hätten nur angeben dürfen, dass in der Praxis Abtreibungen möglich sind, nicht aber in welcher Form. Auch die Information, dass die Abtreibungen durch die ärztliche Honorarordnung vergütet werden, wurde den Medizinerinnen zur Last gelegt.