Die CDU schließt ungeachtet der Wahlerfolge der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg eine Zusammenarbeit weiter aus. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) sagte am Montagmorgen in der ARD auf die Frage, ob man ein Viertel der Wähler außen vor lassen könne: "Ja, wir können." Das hätten die CDU-Gremien so festgelegt, und auch der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer stehe dahinter.

Kramp-Karrenbauer räumte ein, an den deutlichen Verlusten für die CDU in beiden Ländern trage auch sie eine Mitverantwortung. Es gehöre zur Wahrheit, "dass wir über manche Hürden gemeinsam, auch ich persönlich, nicht so elegant sind, wie das hätte sein sollen".

Strobl: Keinerlei Zusammenwirken mit der AfD

CDU-Vize Thomas Strobl bekräftigte im Gespräch mit der Deutschen Welle, gegenüber rechts- und linksextremen Erscheinungen müsse klare Kante gezeigt werden - wie es Kretschmer für die Sachsen-Union getan habe.

CDU-Vize Thomas Strobl Bildrechte: dpa Die CDU muss eindeutig und klar sagen: Mit den Leuten von der AfD gibt es nichts - also keine Koalition, keine Kooperation, keinerlei Zusammenwirken. Diese Klarheit ist notwendig.

Schwesig: Bund muss Osten mehr beachten

Die kommissarische SPD-Chefin Manuela Schwesig sagte: "Was wir brauchen in Ostdeutschland, alle Ministerpräsidenten, egal von welcher Partei: Dass der Bund stärker auf uns hört. Denn wir wissen, wo vor Ort der Schuh drückt."

Gauland: Stehen bereit für Gespräche mit CDU

AfD-Chef Alexander Gauland erwartet, dass nach der Landtagswahl in der Sachsen-CDU Rufe nach Gesprächen mit seiner Partei laut werden. Die AfD habe in Sachsen und Brandenburg ein Ergebnis erzielt, "das nicht zulässt, uns auf Dauer in irgendeiner Weise außen vor zu lassen". Die AfD bestimme dort die Themen. Zu Brandenburg sagte Gauland, die CDU sei dort praktisch marginalisiert.

Wir sind jetzt in Brandenburg die bürgerliche Oppositionspartei. AfD-Co-Vorsitzender Alexander Gauland

Baerbock: Wir wollen Sachsen und Brandenburg erneuern

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock pocht nach den Landtagswahlen auf einen Politikwechsel in beiden Ländern. Im ARD-"Morgenmagazin" sagte sie, die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg hätten 30 Jahre lang komplett durchregiert. Viele Menschen dort seien genervt von ausbleibenden Veränderungen.

Wir wollen diese Bundesländer erneuern, beim Klimaschutz, auch bei der Stärkung der ländlichen Regionen mit Bus und Bahn, mit Ärzteversorgung. Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock

Lindner: FDP bleibt auf Kurs