In Berlin sollen die zuletzt stark gestiegenen Mieten fünf Jahre lang gedeckelt werden. Darauf hat sich der rot-rot-grüne Koalitionsausschuss am Freitagabend verständigt. Das Gesetz soll die Mieten für rund 1,5 Millionen vor 2014 gebaute Wohnungen deckeln. Es soll Anfang 2020 in Kraft treten rückwirkend zum 18. Juni 2019.