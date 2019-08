Berliner Mieter, die in einem vor 2014 gebauten Haus wohnen, sollen künftig monatlich nicht mehr als 7,97 Euro pro Quadratmeter an Kaltmiete zahlen. Das sehe ein Gesetzentwurf von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher für den geplanten Mietendeckel vor, berichteten "Berliner Morgenpost" und "Tagesspiegel".

Ob das Gesetz, das ab Januar 2020 gelten soll, tatsächlich so kommt wie jetzt vorgeschlagen, ist offen. Die Koalitionspartner SPD und Grüne betonen, noch sei nichts in Stein gemeißelt. "Wir brauchen keine Schnellschüsse, sondern einen rechtlich überprüften Gesetzentwurf, der auch vor Gerichten Bestand haben muss", sagt die wohnungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Iris Spranger. Grünen-Wohnungsexpertin Katrin Schmidberger erklärt, die Verhältnismäßigkeit müsse gewahrt bleiben. Zwischen Eingriffen in Eigentumsrechte, einem rechtssicheren Mietendeckel und dem Ziel, Mieter zu entlasten, sei es ein "schmaler Grat". Der rot-rot-grüne Senat in Berlin hatte Mitte Juni beschlossen, ab 2020 die Mieten für fünf Jahre einzufrieren. Konkrete Obergrenzen wurden nicht festgelegt. Im Oktober soll das entsprechende Gesetz beschlossen werden.