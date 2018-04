Die Berliner Polizei hat nach dem Ende des Halbmarathons in der Hauptstadt die Festnahme mehrerer Verdächtiger bestätigt. In einer Pressemitteilung teilte die Polizeibehörde mit, es habe "vereinzelte Hinweise" auf die "Vorbereitung eines Verbrechens im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung" gegeben.

Der Staatsschutz habe gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft Durchsuchungen im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei seien sechs Personen festgenommen worden, hatte die Polizei zuvor via Twitter gemeldet. In der späteren Presseerklärung wurde allerdings keine genaue Zahl mehr genannt. Allerdings hieß es darin, die Festgenommenen seien zwischen 18 und 21 Jahren alt. Außerdem war von mehreren durchsuchten Wohnungen und zwei Fahrzeugen in Charlottenburg-Wilmersdorf und Neukölln die Rede.



Von einem Terrorverdacht wurde in der Mitteilung explizit nicht gesprochen. Weiter hieß es, wegen der noch andauernden Ermittlungen könnten "zum jetzigen Zeitpunkt" keine weiteren Informationen mitgeteilt werden.