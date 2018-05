Der Tag der Arbeit wurde in den 1880er-Jahren als Kampftag der Arbeiter begründet. Arbeiter und Gewerkschaften forderten bessere Behandlung und Bezahlung und den Acht-Stunden-Tag. Die Gesellschaft hat sich seitdem stark verändert. Eine klassische "Arbeiterklasse" wie zu Zeiten der Industrialisierung gibt es in der digitalen Dienstleistungsgesellschaft nicht mehr. Was es jedoch noch immer gibt, sind prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse, abgehängte Regionen und eine zunehmende Arbeitsverdichtung, für die, die einen Job haben.