Das Bundesverfassungsgericht hat die Abschiebung eines türkischen Islamisten in die Türkei vorerst gestoppt.

Behörden müssen Zusicherung einholen

Die Verfassungshüter argumentierten in ihrem Beschluss vom Dienstag, dass man vor der Abschiebung prüfen müsse, was dem Mann wegen der politischen Situation in der Türkei drohen könnte. Konkret müssten sich die zuständigen Behörden und Gerichte die Zusicherung von türkischen Behörden einholen, dass dem Mann in der Türkei weder Folter noch unmenschliche Haftbedingungen drohten. Die Richter verwiesen in der Begründung neben dem Grundgesetz auch auf die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. ( Az. 2 BvR2259/17 )



Der Beschluss ist nicht das letzte Wort in dem Fall. Das Oberste Gericht verwies den Rechtsstreit an das Verwaltungsgericht Gießen zurück.

Geldspende für islamistische Organisation

Der in Deutschland geborene Beschwerdeführer ist türkischer Staatsbürger. 2015 war er in Berlin wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte der islamistischen Organisation Dschunud al-Scham in Syrien größere Geldmengen überlassen. Seine Haftsstrafe hatte er im Herbst 2017 verbüßt.

Dschunud al-Scham Der Name steht für "Soldaten Syriens". Die Gruppe soll mehrere Hundere Kämpfer stark sein. Ermittlungen deutscher Behörden ergaben, dass es sich um eine von der Terrormiliz IS eigenständige Vereinigung handelt, die tschetschenische Wurzeln haben soll. Der Organisation werden Terroranschläge, Mord und Entführung vorgeworfen.

Ausländerbehörde ordnete Abschiebung an

Die Ausländerbehörde ordnete 2016 die Ausweisung an, gegen die der Mann vor das Bundesverfassungsgericht zog. Der Betroffene verwies unter anderem darauf, dass in der Türkei ein Strafverfahren wegen Unterstützung des islamistischen Terrorismus gegen ihn laufe und ihm dort Folter drohe. Zugleich legte er ein Papier von Amnesty International vor, wonach ein Terrorverdächtiger in der türkischen Haft schwer geschlagen und gefoltert worden sei.

Ähnlicher Fall, anderes Urteil