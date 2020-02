Erste Gesetzentwürfe hatten vorgesehen, dass Versicherte, die künstlich beatmet werden müssen, nur noch in wenigen Ausnahmefällen ihre Intensivpflege in den eigenen vier Wänden oder bei ihren Familien erhalten dürfen. Dagegen hatte es heftige Proteste unter anderem der Behindertenbeauftragten von Bund und Ländern gegeben, die von einem "Eingriff in die Grundrechte" sprachen.