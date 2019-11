Vom kommenden Jahr an werden die Krankenkassenbeiträge auf Betriebsrenten gesenkt. Einen entsprechenden Gesetzentwurf legte am Dienstag Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor. Der CDU-Politiker erklärte am Dienstag in Berlin, die Beitragssenkung werde zügig zum 1. Januar 2020 umgesetzt. Sie ist Teil des Kompromisses von Union und SPD zur Rente vom Wochenende, wird jedoch ein Jahr früher umgesetzt als die Grundrente.