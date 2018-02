Wenn Winfried Lachnit in seinen Akten blättert, kommt der ganze Ärger wieder hoch. Der pensionierte Informatikprofessor hat 1993 eine Betriebsrente abgeschlossen. Jeden Monat zahlten er und sein Arbeitgeber dort ein. Mit Rentenbeginn hatte Lachnit inklusive Rendite 120.000 Euro angespart.

Doch zur Auszahlung schickte ihm seine Krankenkasse eine dicke Rechnung. Lachnit erklärt: "Die Krankenkasse hat mir mitgeteilt, dass ich aufgrund eines Gesetzes, das 2004 erlassen wurde, rückwirkend auch für diese alten Verträge Beiträge zahlen muss. Mir gehen dadurch fast 20.000 Euro verloren. Das ist im Grunde eine Schweinerei. Letzten Endes wird dort alles, was an Rendite angefallen ist, aufgesaugt und noch zusätzlich verbraucht."

Tatsächlich wusste Lachnit bei Vertragsabschluss nicht, dass auf das Ersparte noch Beiträge fällig werden. Erst 2004 beschloss die Bundesregierung, dass auf die Auszahlung sogenannter Direktversicherungen Kranken- und Pflegekassenbeiträge fällig werden. Das gilt auch rückwirkend für bestehende Verträge. Die Betroffenen bezahlen als Rentner jetzt beides: den Arbeitnehmeranteil und den Arbeitgeberanteil. So gehen in Summe fast 20 Prozent des Angesparten an die Sozialkassen.