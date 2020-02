Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) erklärte, in 46.000 Zahlstellen werde mit Hochdruck an der Umsetzung des Gesetzes gearbeitet. Sprecher Florian Lanz sagte: "Alle Beteiligten wollen, dass die Entlastungen so schnell wie möglich bei den einzelnen Beziehern von Betriebsrenten ankommen."



Ein automatisiertes Verfahren stelle sicher, dass niemand einen Antrag stellen müsse, um eine Erstattung zu erhalten. Sobald die technischen Möglichkeiten zur Umsetzung fertig seien, würden die einzelnen Betriebsrentner aktiv informiert.