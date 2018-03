Beim Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, André Schulz, hat es offenbar eine Razzia gegeben. Wie "Spiegel Online" und "Die Welt" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichten, wurden das Hamburger Privathaus des Beamten und die Geschäftsstelle des BDK in Berlin durchsucht. Ziel sei es gewesen, weitere Beweismittel zu sichern.

Hintergrund sind Betrugsvorwürfe. Schulz soll einen Teil seiner Bezüge als Kriminalbeamter in Hamburg zu Unrecht kassiert haben. Der Kriminalhauptkommissar ist seit 2014 Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Damals wurde vereinbart, dass er bei der Polizei Hamburg nur noch zu 50 Prozent arbeitet. Entsprechend wurde seine Vergütung halbiert. Schulz wird allerdings vorgeworfen, keine 20 Stunden in Hamburg gearbeitet zu haben und dennoch 50 Prozent Gehalt bekommen zu haben. Schulz selbst weist das zurück. Er erklärte bereits im November vergangenen Jahres, er habe seine dienstlichen Aufgaben im vereinbarten Rahmen für die Hamburger Polizei wahrgenommen. Er habe zu keinem Zeitpunkt jemanden über seine Beschäftigung getäuscht. Sein Anwalt nannte die Vorwürfe nicht nachvollziehbar. Auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter reagierte skeptisch. BDK-Vize Sebastian Fiedler sagte, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft erschlössen sich ihm nicht. Das Vorgehen der Staatsanwälte werfe viele Fragen auf.

Vor einem Jahr war der Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, wegen ähnlicher Vorwürfe in die Kritik geraten. Er war jahrelang vom Land Nordrhein-Westfalen für eine Stelle als Hauptkommissar in Teilzeit bezahlt worden, obwohl er dieser Tätigkeit als Gewerkschaftsvorsitzender gar nicht nachging. Wendt zog die Konsequenzen und bat um seine Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand. Diese wurde auch genehmigt.