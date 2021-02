Bezahlbarer Wohnraum Bündnis fordert Umwandlung von Büroflächen

In Deutschland herrscht nach wie vor ein massiver Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Nach Einschätzung des Verbändebündnisses "Soziales Wohnen" übersteigt die Nachfrage nach Wohnungen in Ballungsgebieten und Wachstumsregionen das Angebot bei weitem. Gerade für Geringverdiener, Menschen mit Behinderungen und Ältere werde es zunehmend schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Um die Lage zu entschärfen, sei es nötig, den Bestand an Sozialwohnungen von derzeit rund 1,2 Millionen bis zum Jahr 2030 um 800.000 zu erhöhen. Ein Vorhaben, an dem Bund, Länder und Kommunen mit ihren bisherigen Maßnahmen scheitern könnten. So seien zwischen 2017 und 2019 jährlich nur rund 26.000 Wohnungen entstanden.