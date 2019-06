Das Gesetz zur besseren Bezahlung in der Altenpflege wird kommenden Mittwoch dem Kabinett der Bundesregierung vorgelegt. Arbeitsminister Hubertus Heil kündigte seinen Entwurf dazu an. Der SPD-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Gesetz führe in jedem Fall zu höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen in der Altenpflege.