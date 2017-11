Schuldner müssen bei einer Privatinsolvenz nicht um ihre staatlich geförderte Riester-Rente fürchten. Wie der Bundesgerichtshof nach einer Entscheidung des IX. Senats mitteilte, sind in einem Riester-Vertrag angesparte Guthaben nicht pfändbar, wenn die vom Schuldner erbrachten Altersvorsorgebeiträge staatlich gefördert wurden. Nach Entscheidung des Senats ist eine weitere Voraussetzung für die Unkündbarkeit, dass die Summen den Höchstbetrag nicht überschreiten.



Ansprüche aus solchen Verträgen seien nicht übertragbar, befanden die Richter am Bundesgerichtshof. Der Gesetzgeber habe so den Schutz der Altersvorsorgeansprüche verbessern wollen. Daher sei das Riestervermögen grundsätzlich unpfändbar.