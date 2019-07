Ärzte müssen Patienten nach einem Suizidversuch nicht gegen deren Willen das Leben retten. Das hat der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Leipzig entschieden. Der BGH bestätigte damit die Freisprüche von zwei Ärzten an den Langerichten in Berlin und Hamburg. Die Gerichte hatten entschieden, dass der Patientenwille zählt. Die Staatsanwaltschaften waren dagegen in Revision gegangen.