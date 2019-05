BGH-Urteil Gerichte müssen Härtefälle bei Eigenbedarf genau prüfen

Bei Eigenbedarfskündigungen dürfen Gerichte nicht pauschal urteilen. Vielmehr müssen sie genau prüfen, ob Mieter etwa aufgrund gesundheitlicher Härten in einer Wohnung bleiben dürfen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch entschieden. Die Karlsruher Richter stellten dabei auch klar, dass bei einer entsprechenden Härtefallprüfung auch eine sorgfältige Aufklärung durch Sachverständigen-Gutachten notwendig sind.

Zwei Urteile aufgehoben

Die BGH-Richter hoben in dem Zusammenhang zwei Urteile auf, in denen Gerichte aus ihrer Sicht nicht gründlich genug geprüft hatten. In beiden Streitfällen hatten die Eigentümer jeweils nach dem Kauf einer Wohnung in Berlin beziehungsweise einer Doppelhaushälfte in Sachsen-Anhalt Eigenbedarf angemeldet. Die Mieter machten dagegen gesundheitliche Härten geltend.

Demente Mieterin in Berlin gekündigt

In dem einen Fall war ein Familienvater, der Eigenbedarf für seine in Berlin erworbene Wohnung angemeldet hatte, mit seiner Revision erfolgreich (VIII ZR 180/18). Er hatte der 80 Jahre alten dementen Mieterin, die seit 45 Jahren in der Wohnung wohnt, gekündigt, weil er die Wohnung für seien eigene Familie braucht. Das Berliner Landgericht hatte den Eigenbedarf zwar bestätigt, der Mieterin aber aufgrund der langen Wohndauer und ihrer Demenz auch den Verbleib in der Wohnung zugestanden. Ob die Frau nun tatsächlich ausziehen muss, hängt davon ab, ob sie etwaige negative gesundheitliche Folgen bei einem Umzug nachweisen kann.

Neuverhandlung von Räumungsklage in Halle