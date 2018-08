Mitarbeiter von Sozialträgern sind verpflichtet, Betroffene auch über mögliche Ansprüche gegenüber anderen Trägern hinzuweisen. Auf eine derartige Beratungs- und Betreuungspflicht hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag in einem entsprechenden Urteil hingewiesen. (Az. III ZR 466/16)

Im konkreten Fall war einem schwerbehinderten Mann über Jahre eine volle Erwerbsminderungsrente in Höhe mehrere zehntausend Euro entgangen, die das Sozialamt des Landkreises Meißen nun vermutlich an ihn zahlen muss.

Der heute 34-jährige Kläger hatte eine Förderschule für geistig Behinderte besucht und anschließend an berufsbildenden Maßnahmen in einer Werkstatt für behinderte Menschen teilgenommen. Anschließend war er nicht in der Lage, seinen Lebensunterhalt deckende Einkünfte zu erzielen.