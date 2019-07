Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes hat seinen Sitz in Leipzig.

Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes hat seinen Sitz in Leipzig.

Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes hat seinen Sitz in Leipzig. Bildrechte: dpa

Bundesgerichtshof in Leipzig Grundsatzurteil zur Sterbehilfe erwartet

Hauptinhalt

Der Bundesgerichtshof in Leipzig will heute ein Grundsatzurteil zur Sterbehilfe fällen. Es geht um zwei Fälle in Berlin und Hamburg und grundsätzliche Fragen: Wie weit reicht der freie Wille bei Menschen, die ihr Leben beenden wollen? Und wie müssen sich Mediziner verhalten? Die Deutsche Stiftung Patientenschutz erwartet eine Grenzziehung zwischen erlaubter Suizidbeihilfe im Einzelfall und verbotener Tötung auf Verlangen.