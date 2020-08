Am Brandenburger Tor harrten am späten Abend noch Hunderte Menschen aus. Die Auflösung zog sich bis in die Nacht hinein. Dabei wurden zahlreiche Demonstranten weggetragen. Insgesamt 1.100 Polizeibeamte waren im Einsatz.

Esken: "Tausende Covidioten feiern sich als 'die zweite Welle'." Bildrechte: dpa

Scharfe Kritik an den Demonstranten kam aus der Politik. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schrieb, Demonstrationen müssten zwar auch in Corona-Zeiten möglich sein, aber nicht so: "Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmasken dienen unser aller Schutz." SPD-Chefin Saskia Esken formulierte in gewohnter Schärfe: "Tausende Covidioten feiern sich in Berlin als 'die zweite Welle', ohne Abstand, ohne Maske." Berlins Regierender Bürgermeister Müller ärgerte sich in der rbb-Abendschau, dass Tausende Menschen nach Berlin kämen, um von ihrem Demonstrationsrecht auf der Grundlage von Hygieneregeln Gebrauch zu machen, die sie dann missachteten.