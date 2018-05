Die Regierung war 2014 von einem geringeren Interesse ausgegangen. "Es wird von etwa 200.000 Fällen je Jahr ausgegangen", stand damals im Gesetzentwurf. Laut Bundessozialministerium nahmen im Jahr 2014 etwa 151.000, 2015 rund 274.000 und im Jahr 2016 rund 225.000 Versicherte die abschlagsfreie Rente mit 63 in Anspruch. Dennoch teilte das Ministerium nun mit: "Insgesamt bewegen sich die Zugänge im erwartbaren Rahmen." Zudem betonte die Behörde, dass in den Bewilligungszahlen auch all jene Versicherte enthalten seien, die bereits nach altem Recht im Alter von 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen konnten.