Gefahr aus Nordkorea

"Pjöngjang ist näher an München als an Washington."



(Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit Blick auf die von Nordkorea ausgehende nukleare Bedrohung für die Nato-Bündnispartner.)

Europa und seine Rolle in der Welt

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Bildrechte: IMAGO "Wir waren lange Zeit nicht weltpolitikfähig. Die Umstände bringen es mit sich, dass wir uns um Weltpolitikfähigkeit bemühen müssen."



(EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Samstag in seiner Rede.)



"Als einziger Vegetarier werden wir es in der Welt der Fleischfresser verdammt schwer haben."



(Außenminister Gabriel fordert Europa in seiner Rede am Samstag auf, sich militärisch stärker zu engagieren.)

Israel-Iran-Konflikt

Israels Premier Netanjahu mit dem angeblichen Teil einer iranischen Drohne. Bildrechte: dpa "Herr Sarif erkennen sie das? Es gehört ihnen. Sie können es mit einer Botschaft an die Tyrannen mit nach Teheran zurücknehmen: Stellen Sie unsere Entschlossenheit nicht auf die Probe."



(Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hält am Sonntag in München ein Trümmerteil einer angeblich abgeschossenen iranischen Drohne in die Luft und richtet seine Worte an den iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif, der allerdings nicht im Raum war.)

Özdemir und die türkische Delegation

Mevlüt Cavusoglu Bildrechte: dpa "Er verliert Einfluss und wird sogar in seiner eigenen Partei diskriminiert. Ich glaube, er will wieder populär, oder zumindest sichtbarer werden."



(Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hält Özdemir am Sonntag vor, er lüge und wolle sich wichtig tun.)

Gabriel und Lawrow

Bundesaußenminister Gabriel und Russlands Außenminister Lawrow beim Frühstück des Ost-Ausschusses. Bildrechte: IMAGO "Er ist 13 Jahre im Amt, jetzt sind's demnächst 14. Sergej, ich bin nicht sicher, ob ich 14 Monate schaffe."



(Außenminister Sigmar Gabriel am Samstag bei einem Frühstück des Ost-Ausschusses auf der Münchner Sicherheitskonferenz an die Adresse seines russischen Amtskollegen Sergej Lawrow über die unterschiedlichen Amtszeiten der beiden Chef-Diplomaten.)

Polen und Israel

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki Bildrechte: IMAGO "Natürlich wird es nicht strafbar und kriminell sein, wenn man sagt, dass es polnische Täter gab, so wie es jüdische Täter gab, so wie es russische Täter gab, so wie es Ukrainer gab, nicht nur deutsche Täter."



(Polens neuer Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Samstag auf die Frage eines Journalisten, ob er nun in Polen als kriminell angesehen würden, nachdem er berichtet hatte, dass polnische Nachbarn einst seine jüdische Familie bei der Gestapo verraten hätten.)

"Hier haben wir ein Problem der Unfähigkeit, Geschichte zu verstehen, sowie fehlendes Gefühl für die Tragödie unseres Volkes."



(Netanjahu reagiert am Samstag auf Twitter auf die Aussage des polnischen Ministerpräsidenten, es habe in Polen auch jüdische Täter gegeben.)