Danach sollen Bildungsleistungen nur dann von der Umsatzsteuer befreit sein, wenn es einen Bezug zum Beruf gibt und sie nicht der reinen Freizeitgestaltung dienen. Als Grund nannte das Ministerium eine notwendige Anpassung an europäisches Recht.

Die Pläne sind dem Redaktionsnetzwerk zufolge in einem Gesetzentwurf enthalten, den das Bundeskabinett bereits auf den Weg gebracht hat. Bislang sei aber nur der Teil des Entwurfs bekannt gewesen, in dem es um die steuerliche Förderung der Elektromobilität gehe.

Laut Redaktionsnetzwerk hat inzwischen der Bundesrat die Scholz-Pläne zu den Bildungsangeboten unter die Lupe genommen. Der Gesundheitsausschuss der Länderkammer habe in der vergangenen Woche die Bundesregierung aufgefordert, die Änderungen zu überdenken. Der Ausschuss argumentiere, dass durch den Wegfall der Steuerbefreiung und den daraus resultierenden Gebührenerhöhungen der Zugang zur Weiterbildung deutlich erschwert werde.

Ähnlich äußerten sich dem Bericht zufolge auch die Sozialverbände. Sie hätten in einem Schreiben an das Finanzministerium darauf aufmerksam gemacht, dass die nationalen Regierungen bei der Anpassung an europäisches Recht durchaus einen Ermessensspielraum hätten. Dieser sollte auch genutzt werden.