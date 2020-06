Der jahrzehntelange Aufwärtstrend zu höheren Bildungsabschlüssen in Deutschland kommt nach Einschätzung von Forschern an seine Grenze. Wie aus dem Bericht "Bildung in Deutschland 2020" hervorgeht, der am Dienstag in Berlin vorgelegt wurde, gibt es stagnierende oder sogar sinkende Quoten beim Übergang auf das Gymnasium, sinkende Absolventenquoten beim mittleren Schulabschluss und auch bei der Hochschulreife.