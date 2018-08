Die Qualität der Schulen in Deutschland hat sich erstmals seit Jahren wieder verschlechtert. Der Bildungsmonitor im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) sieht im Vergleich zum Vorjahr beinahe in allen Bundesländern rückläufige Ergebnisse in den Bereichen Unterricht, Integration und Kampf gegen Bildungsarmut.

Demnach schnitten beispielsweise Viertklässler in den Kernfächern Deutsch und Mathematik schwächer ab als in den Vorjahren. Die Schulabbrecherquote steigt wieder - auch aufgrund der höheren Zahl an Flüchtlingen unter den Schülern.

Mitteldeutschland vorn dabei

Der INSM-Studie zufolge hat Sachsen gefolgt von Thüringen und Bayern das leistungsfähigste Bildungssystem. Am Ende der Rangliste stehen Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Bremen, wobei die Hauptstadt die Rote Laterne erstmals nach zehn Jahren an Bremen abgab.

Sachsen bleibt Primus

Sachsen landete im Bildungsranking zum 13. Mal in Folge auf Platz eins und konnte sich auch gegen den Trend nochmals leicht verbessern. Besondere Stärken sind demnach die Ganztagsbetreuung an Kitas und Grundschulen und eine hohe Lesekompetenz. Zudem werben die Hochschulen die meisten Drittmittel je Professor ein. Auf Kritik stieß die Altersstruktur der Lehrer. Im Schuljahr 2015/16 waren 36 Prozent der Lehrer älter als 55 Jahre. Außerdem wurden relativ viele Lehrverträge vorzeitig gelöst.

Silber für Thüringen

Gute Noten gab es auch für Thüringens Schulen. Gelobt werden vor allem die Betreuungsbedingungen und eine hohe Ausbildungsquote. So kommen an Berufsschulen auf eine Lehrkraft wenige Schüler. Positiv ist auch das Ganztagsangebot an Kitas und Grundschulen. Wie in Sachsen bemängelten die Studienautoren das hohe Durchschnittsalter der Lehrer und die hohe Abbrecherquote ausländischer Jugendlicher.

Sachsen-Anhalt auf Rang zwölf

Die Schulen in Sachsen-Anhalt rangieren in dem Ranking knapp vor Berlin auf Rang zwölf der 16 Bundesländer. Positiv hervorgehoben wurden vergleichsweise hohe Kompetenzwerte im Lesen. In der Sekundarstufe I wurde gelobt, dass auf eine Lehrkraft relativ wenige Schüler kommen. Kritisiert wurde, dass viele ausländische Schüler die Schule abbrechen und nur wenige Abitur machen. Bei den Hochschulen wird bemängelt, dass je Professor vergleichsweise wenig Drittmittel eingeworben werden.

Problembereich IT-Kompetenzen