Ländervergleich Bildungsmonitor: Sachsen vorn – Sachsen-Anhalt Schlusslicht

Hauptinhalt

In einem aktuellen Ländervergleich in Sachen Bildung hat Sachsen zum 15. Mal in Folge den ersten Platz belegt. Auch Thüringen schafft es in die Top 3. Schlechte Noten bekommt hingegen Sachsen-Anhalt. Das Land landet auf dem letzten Platz. Die Studie zeigt auch, dass die Corona-Krise bestehende Probleme in der Bildung noch verschärft hat.