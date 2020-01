"Essen hat einen Preis verdient: den niedrigsten" – mit diesem Werbeslogan hat der Edeka-Regionalverband Minden-Hannover in Niedersachsen den Zorn der Landwirte auf sich gezogen. Bauernpräsident Joachim Rukwied kritisierte, die Werbung ziele darauf ab, "dass hochwertige Lebensmittel verramscht werden".

Als Reaktion auf das Plakat auf dem der Komiker Otto Waalkes zum 100-jährigen Bestehen des Regionalverbands mit dem Spruch warb, blockierten die Bauern in der Nacht zu Montag über Stunden die Zufahrt zum Edeka-Großlager. Nach Polizeiangaben waren rund 200 Fahrzeuge beteiligt. "Wir haben kein Verständnis dafür, dass Edeka zu seinem Jubiläum nichts anderes als der 'niedrigste Preis' einfällt", kritisierte Bauernpräsident Rukwied.

Missverständnis oder Dumpingpreise für Lebensmittel?

Der Edeka-Regionalverband entfernte die Plakate nach der Kritik und sprach von einem Missverständnis. In der Werbeaktion hätten die einzelnen Ortschaften, die Absatzgebiet des Regionalverbands gehören, angesprochen werden sollen.



Das betreffende Plakat habe sich an den Ort Essen (Oldenburg) gerichtet und sei nicht als Essen im Sinne von Lebensmittel zu verstehen, hieß es vom Verband. Zudem gingen die angekündigten Preisreduzierungen nicht zu Lasten der Landwirte, sondern würden vom Großhandel getragen, so der Verband weiter.