Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr hat sich nach Bekanntwerden von massenhaftem Kindesmissbrauch durch katholische Priester erschüttert gezeigt. Neymeyr kritisierte am Sonntag in einem Gottesdienst in Erfurt besonders, dass die Kirchenverantwortlichen und Bischöfe den Opfern oftmals nicht geglaubt hätten. Er verlangte eine Hinterfragung von "Strukturen und Mentalitäten".