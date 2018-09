Bei der am Montag startenden Deutschen Bischofskonferenz wird es vor allem um den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche gehen. Am Dienstag sollen auf der Vollversammlung in Fulda die Ergebnisse einer umfangreichen Studie zum sexuellen Missbrauch durch Geistliche vorgestellt werden. Zum Abschluss am Donnerstag wollen die Bischöfe erste Konsequenzen aus der Langzeituntersuchung bekannt geben.

3.677 bekannte Opfer - meist Jungen

Verschiedene Medien hatten bereits vorab über die Ergebnisse berichtet. Demnach kommt die Studie zu dem Schluss, dass in den Jahren 1946 bis 2014 insgesamt 3.677 Kinder und Jugendliche Opfer sexueller Vergehen durch Geistliche geworden sind, wobei von einer noch viel höheren Dunkelziffer ausgegangen wird. Die Opfer waren überwiegend Jungen. Die Forscher hätten zudem belegen können, dass mutmaßliche Täter aus der unteren Kirchenhierarchie später in höhere Posten aufgestiegen sind.

Bereits vor der offiziellen Veröffentlichung der Studie zeigten sich Vertreter aus Kirche, Politik und von Opferverbänden erschüttert über das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs. Auch Rufe nach Konsequenzen und Reformen innerhalb der Kirche wurden laut. Matthias Katsch, Sprecher der Betroffenen-Initiative "Eckiger Tisch" erwartet, dass die Bischöfe nach der Veröffentlichung der Studie mit den Opfern ins Gespräch kommen.

Deutsche Bischofskonferenz Die Deutsche Bischofskonferenz ist der Zusammenschluss

der katholischen Bischöfe aus den 27 Bistümern in der Bundesrepublik. Die Konferenz dient der Förderung gemeinsamer Aufgaben, der Beratung und der Koordinierung der kirchlichen Arbeit. Sie gibt Richtlinien vor und pflegt Verbindungen zu anderen Bischofskonferenzen. Oberstes Organ ist die im Frühjahr und Herbst tagende Vollversammlung.

Woelki will Aufklärung vorantreiben

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki kündigte derweil eine umfassende und unabhängige Aufklärung der Missbrauchsfälle in seinem Erzbistum an. Woelki betonte, dass sich sein Erzbistum der Wahrheit stellen werde, auch dann, wenn diese schmerzlich sei. Der Erzbischof kündigte an, eine externe Einrichtung für eine unabhängige und umfassende Aufklärung von Fehlverhalten zu beauftragen. Köln sei damit das erste deutsche Bistum, das diesen Schritt als Reaktion auf die neue Missbrauchsstudie mache.

Görlitzer Bischof Ipolt bittet um Vergebung