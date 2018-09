Die Deutsche Bischofskonferenz will am Dienstag auf ihrer Herbstvollversammlung in Fulda über eine Studie zum Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in Deutschland beraten. Kardinal Reinhard Marx stellt offiziell die Ergebnisse der Untersuchung vor. Dabei geht es vor allem um westdeutsche Fälle. Die Bistümer Dresden, Erfurt und Magdeburg wollen eigene Untersuchungsergebnisse vorlegen.