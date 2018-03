Eine repräsentative Umfrage, die Bitkom beauftragt hat, zeigt: 84 Prozent der Menschen wollen, dass digitale Kompetenzen in Schulen einen höheren Stellenwert haben – und die Kinder lernen, sich in sozialen Netzwerken und im Internet sicher zu bewegen.



Dafür fehlt es aber oft an den grundlegenden Voraussetzungen: am schnellen Internet, an den technischen Geräten. Die neue Regierung will das ändern – fünf Milliarden Euro wollen SPD und Union in den nächsten fünf Jahren dafür investieren. Andreas Steier sitzt für die CDU im Bundestag und im Bildungsausschuss. Er findet auch, dass Deutschland aufholen muss. Damit jeder die gleichen Voraussetzungen habe, investiere der Bund mehrere Milliarden vor Ort, "dass der Breitband-Anschluss da ist, dass die Ausstattung in den Schulen gegeben ist, dass das Lehrpersonal entsprechend ausgebildet wird".