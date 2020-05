Nachdem der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, am Montag die Statistik von 2019 präsentiert hatte, war in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" Folgendes zu lesen:

Und zu den bittersten Erkenntnissen der Lage im wiedervereinten Deutschland dürfte im Jahr 31 nach dem Fall der Mauer gehören, dass die Wahrscheinlichkeit, als Kind missbraucht zu werden, in den östlichen Ländern zum Teil mehr als doppelt so hoch ist wie im Westen.

Welche Zahlen belegen das? Darüber macht die FAZ keine Angaben. Deshalb haben wir die Daten unter die Lupe genommen. Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik hat es im vergangenen Jahr in Ostdeutschland 4.093 Taten im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch von Kindern bis 14 Jahre gegeben. Im Westen waren es 11.608. Pro 100.000 Kinder sind das im Westen 109 Taten, im Osten 178 Taten. Dass die Wahrscheinlichkeit, als Kind im Osten missbraucht zu werden, mehr als doppelt so hoch sein soll, zeigen diese Zahlen nicht.

Becker bestätigt zwar, dass sowohl die Zahl der gemeldeten Straftaten und die Zahl der Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch und körperlichen Kindesmisshandlungen in Ostdeutschland höher ist als in Westdeutschland. So habe es 2018 im Schnitt rund 16,7 von sexuellem Missbrauch betroffene Kinder pro 100.000 Einwohner in Westdeutschland geben, in Ostdeutschland rund 22,2. Bei den Kindesmisshandlungen habe das Verhältnis bei rund 4,4 zu rund 9,3 Fällen gelegen.