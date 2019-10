Rechter Terror gefährdet nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden zunehmend die Demokratie in Deutschland. Der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, sagte in Berlin, neben Ausländern und Juden gerieten zunehmend auch Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens ins Visier der Rechtsextremisten. BKA und Bundesamt für Verfassungsschutz legten dem Bundesinnenministerium Konzepte zur Neuausrichtung des Kampfes gegen den Rechtsextremismus vor. Zugleich forderten sie eine Verstärkung ihrer Kräfte.

Demnach will der Verfassungsschutz das Internet intensiver nach Hinweisen auf die Radikalisierung einzelner Rechtsextremisten durchkämmen. Auch Gruppierungen der sogenannten "Neuen Rechten" wie die Identitäre Bewegung sollen verstärkt analysiert werden. Eine besondere Dynamik sieht Verfassungsschutz-Chef Thomas Haldenwang durch die Radikalisierung im Internet. Er warnte vor einer "virtuellen Globalisierung des Rechtsterrorismus". Die Anschläge von Christchurch und El Paso seien Beispiele für einen neuen Tätertyp, der selbst Nachahmer ist und Nachahmer generieren will.

Virtuell agierende Gruppen können situative Netzwerke bilden, die deutlich aktionistischer und in ihrer Zusammensetzung heterogener sind, als dies bisher bei starren Organisationen im Rechtsextremismus der Fall war.

Auch das Bundeskriminalamt will den Verfolgungsdruck auf Rechtsextremisten erhöhen und verstärkt Strukturen aufdecken. Dazu plant die Behörde in Wiesbaden eine verstärkte Beobachtung des Internet. Das BKA wirbt zudem für die Schaffung eines Straftatbestands des "Outings", um die Veröffentlichung sogenannter Feindeslisten mit persönlichen Daten von politischen Gegnern im Internet zu erschweren. Der Einschüchterung politischer Gegner müsse Einhalt geboten werden, mahnte BKA-Chef Holger Münch in Berlin.