Wie der "Spiegel" unter Berufung auf Sicherheitskreise in Nordrhein-Westfalen und aus der Partei berichtete, wurde die Reise offenbar mit russischer Hilfe angebahnt. Die Kontakte dafür seien auf der jüngsten Krimreise von AfD-Politikern Anfang Februar geknüpft worden. Der AfD-Sprecher erklärte hingegen, der Bericht über russische Hilfe sei "reine Spekulation".

Der CDU-Geheimdienstexperte Patrick Sensburg. Bildrechte: dpa

"Nach dem Besuch von AfD-Abgeordneten in Syrien wird es Aufgabe des BND sein, die Zusammenarbeit der AfD mit Organen anderer Staaten im Blick zu haben", so Sensburg. Er sprach sich außerdem für eine Beobachtung der AfD im Inland durch den Verfassungsschutz aus. Es gebe "Teile in der Struktur der Partei, die als verfassungsfeindlich bewertet werden müssen", sagte er dem "Handelsblatt".



Die Bundesregierung, aber auch Union, SPD und Grüne hatten die Syrien-Reise scharf kritisiert. AfD-Parteivize Georg Pazderski sagte dem "Spiegel", es sei "sehr bedauerlich", dass keine Außenpolitiker mitgefahren seien.