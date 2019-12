Der mutmaßliche russische Auftragskiller Vadim S. ist vor einigen Tagen in eine andere Haftanstalt verlegt worden. Grund dafür ist nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ein Hinweis an den Bundesnachrichtendienst. Demnach muss damit gerechnet werden, dass der mutmaßliche Mörder eines Georgiers im Sommer in Berlin-Moabit in der Haft gezielt getötet werden könnte - und zwar auf Betreiben von eben der staatlichen Stelle in Russland, die ihn als Killer beauftragt haben soll.

Nach bisherigen Ermittlungen soll Vadim S. am 23. August mittags dem Opfer Tornike K. alias Zelimkhan K. im Kleinen Tiergarten in Berlin-Moabit von einem Fahrrad aus in den Kopf geschossen haben. Kurz danach konnte er von der Polizei festgenommen werden.

Spuren ins russische Verteidigungsministerium

Der Berliner Polizei gelang es im Zuge der Ermittlungen, Vadim S. auf einem Fahndungsfoto zu einem anderen Mordfall zu identifizieren. Demnach soll S. im Juni 2013 einen russischen Geschäftsmann auf die gleiche Art getötet haben. Verdächtig war auch sein Antrag für ein Schengenvisum für die Firma ZAO Rust. Nach BND-Erkenntnissen handelt es sich um eine Tarnfirma des russischen Verteidigungsministeriums. ZAO Rust verfügt laut Registereintrag nur über geringe Umsätze und einen einzigen Mitarbeiter.

Russische Diplomaten ausgewiesen

Aufgrund der Summe von Indizien entschloss sich die Bundesanwaltschaft, die Ermittlungen zu übernehmen. Einen Beweis dafür, dass es sich um einen durch Moskau veranlassten Auftragsmord handelt, gibt es bisher jedoch nicht.