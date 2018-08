Nach der Abschiebung von Sami A. am 13. Juli hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen den zuständigen Behörden Rechtsbruch vorgeworfen. Die Richter hatten die Abschiebung untersagt, weil dem Islamisten in seiner Heimat Folter drohe. Das Fax war jedoch erst zugestellt worden, als Sami A. bereits im Flugzeug in der Luft war.