Kassengesetz Bonpflicht: Gegen Steuerbetrug oder gegen die Umwelt?

Hauptinhalt

Ab 1. Januar muss jede Händlerin und jeder Händler einen Kassenbon ausdrucken. Das Kassengesetz kommt, das hat die Bundesregierung in dieser Woche noch einmal bekräftigt. Um die Zettel gab es viel Streit: Ein Bäcker postete zum Beispiel ein Foto der gesammelten Bons aus zwei Tagen und legte den Mini-Berg vor seine Ladentheke. So viel Müll sollte doch in Zeiten der Klimakrise verhindert werden. Dabei hat das Gesetz einen nachvollziehbaren Grund: Damit soll nämlich Steuerbetrug eingedämmt werden.

von Birgit Raddatz, MDR AKTUELL