Auch in der SPD gibt es Befürworter einer Fortsetzung der Regierungskoalition. So sprach sich der Chef des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, für einen Verbleib im Regierungsbündnis mit CDU und CSU aus. "Ein Ausstieg aus der großen Koalition würde SPD-Erfolge wie die Grundrente gefährden", sagte Kahrs der "Passauer Neuen Presse".