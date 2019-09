Im Kampf gegen die Clan-Kriminalität hat die sogenannte Bosbach-Kommission der nordrhein-westfälischen Landesregierung einen 21 Punkte-Plan mit Empfehlungen vorgelegt. In einem 14-seitigen Zwischenbericht, der auf der Internetseite der Landesregierung veröffentlicht wurde, schlagen die Experten um den früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach unter anderem eine bessere Zusammenarbeit der Behörden, Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften, neue Datenbanken, geringere Hürden für die Telefonüberwachung und weitere Gesetzesänderungen vor.

Das Papier mit dem Titel "Bekämpfung der Clan-Kriminalität durch Prävention und Strafverfolgung" weist darauf hin, dass Clan-Kriminalität zurzeit zwar in aller Munde sei, die "klassische" Organisierte Kriminalität aber weiter eine große Gefahr darstelle. Zwischen beiden Bereichen gebe es aber "gewisse Schnittmengen". Viele der empfohlenen Maßnahmen erinnern somit auch an Themen, die die Behörden bei der Organisierten Kriminalität oder in anderen Bereichen bereits verfolgen.