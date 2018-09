Bouffier griff zugleich CSU-Chef Horst Seehofer an. Dieser neige zu "einsamen, überraschenden Entscheidungen", sagte der hessische Ministerpräsident, für den am 28. Oktober Landtagswahlen anstehen.

Die drei Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Andrea Nahles (SPD) und Horst Seehofer hatten sich am Dienstag auf die Ablösung Maaßens als Geheimdienstchef und seine Beförderung zum Staatssekretär im Innenministerium geeinigt. Am Freitag kündigten dann alle drei nach heftiger Kritik vor allem aus der SPD an, die Personalie neu zu besprechen. Kanzlerin Merkel sagte, sie strebe eine "tragfähige Lösung" noch am Wochenende an.