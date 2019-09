Brandenburgs CDU-Partei- und Fraktionschef Ingo Senftleben will von allen Ämtern zurücktreten. Generalsekretär Steeven Bretz kündigte an, Senftleben werde am Dienstag nicht mehr für den Fraktionsvorsitz kandidieren und auch den Vorsitz abgeben.

Die Nachricht platzt mitten in die Sondierungsgespräche für eine neue Regierungskoalition in Brandenburg, die Senftleben ebenfalls verlassen wird. Als kommissarischer Landesvorsitzender und Chefsondierer ist nun der CDU-Landesgruppenchef im Bundestag, Michael Stübgen, vorgesehen. Auf einem Landesparteitag am 16. November will die Brandenburger CDU dann turnusmäßig den Vorsitz regeln.