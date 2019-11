Der SPD-Politiker Dietmar Woidke ist im brandenburgischen Landtag erneut zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Für den 58 Jahre alten Landeschef seiner Partei stimmten am Mittwoch in Potsdam 47 der 87 anwesenden Abgeordneten. Es gab drei Enthaltungen und 37 Gegenstimmen. Für die Wahl nötig wären 45 Stimmen gewesen. Die neue Regierungskoalition der SPD mit CDU und Grünen hat eine Mehrheit von 50 Stimmen, der am 1. September gewählte Landtag insgesamt 88 Abgeordnete.

Woidke ist seit 2013 Ministerpräsident des Landes. Er regierte zuvor in einer Koalition mit der Linken. Diese rot-rote Koalition hatte ihre Mehrheit bei der Landtagswahl jedoch verloren. Nach der Ministerpräsidentenwahl wurde im neuen Landtag nun auch das neue Kabinett von Woidke vereidigt. Der Koalitionsvertrag steht seit Dienstag. Der 58 Jahre alte Woidke stammt aus Forst in der Lausitz und ist promovierter Agraringenieur. Er ist seit 1993 SPD-Mitglied und seit 1994 im Landtag. Er war Agrar- und Umweltminister von 2004 bis 2009 und von 2010 bis 2013 dann Innenminister. Er ist derzeit Präsident des Bundesrats und seit 2014 Koordinator der Bundesregierung für deutsch-polnische Kooperation.

In Sachsen, wo ebenfalls am 1. September gewählt worden war, dauert die Regierungsbildung noch an. Auch am Mittwoch, dem Buß- und Bettag, wurde in Dresden zwischen den potenziellen Koalitionären weiter verhandelt. Ministerpräsident Michael Kretschmer versucht, eine in seiner CDU durchaus umstrittene Koalition mit der SPD und den Grünen zu bilden. Die bisherige schwarz-rote Regierungskoalition hat wegen der Verluste von CDU und SPD im neuen Landtag keine Mehrheit mehr.