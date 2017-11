Braunkohlestreit Haseloff warnt vor neuem Ost-West-Konflikt

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) warnt davor, mit dem Streit um die Braunkohle einen neuen Ost-West-Konflikt zu entfachen. Haseloff sagte MDR AKTUELL, gerade die neuen Bundesländer machten die Energiewende überhaupt erst möglich. "In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben wir viermal mehr CO2 pro Einwohner eingespart in den letzten 27 Jahren als in den Westländern. Das kann nicht in der Bilanz einfach so weggedrückt werden." Dass der nächste Schritt in der Erreichung der Klimaziele wieder von ihnen erbracht werden solle, gehe nicht. Das werde man so auch nicht zulassen.