Damit das gelingen kann, hält Kretschmer einen Ausbau der Infrastruktur und die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen für nötig. Gerade die Lausitz sei seit vielen Jahrzehnten eine Energieregion. Sie verfüge über viel technisches Know-how und eine entsprechende Energieinfrastruktur. "Um die begonnene Energiewende erfolgreich fortzusetzen, brauchen wir intelligente und innovative Lösungen - etwa in der Speichertechnik oder beim Einsatz von Strom im Verkehrs- und Wärmesektor", sagte Kretschmer weiter.

Dem Wirtschaftsforscher Joachim Ragnitz vom ifo-Institut für Wirtschaftsforschung Dresden geht die Forderung des Ministerpräsidenten zu weit. "Das kann man als politisches Ziel so formulieren, es ist aber als Leitlinie für politisches Handeln ungeeignet", sagte Ragnitz MDR AKTUELL. Arbeitsplätze würden von den Unternehmen bereitgestellt. Ob diese nach Tarif entlohnen oder nicht, sei unter den Bedingungen von Tarifautonomie und Koalitionsfreiheit allein deren Sache.

Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz. Bildrechte: ifo Institut

Vor allem die Lausitz leidet laut Ragnitz unter einem massiven demographischen Problem. In Zukunft werde es noch viel weniger Arbeitskräfte geben als heute. Insoweit gehe es nicht darum, die betroffenen Arbeitsplätze 1:1 zu ersetzen, sondern eher darum, das Arbeitsplatz-Angebot an die geringer werdende Arbeitsplatz-Nachfrage anzupassen, also mit weniger Beschäftigung auszukommen, sagte der Wirtschaftsforscher.